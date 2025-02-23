Хюлькенберг и Бортолето представили шлемы на сезон-2025

Пилоты «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето и Нико Хюлькенберг представили дизайны шлемов на сезон-2025. Фотографии были опубликованы в социальных сетях команды.

Шлем Нико Хюлькенберга Фото: Соцсети «Кик-Заубера»

Шлем Габриэла Бортолето Фото: Соцсети «Кик-Заубера»

В минувшем сезоне «Кик-Заубер» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. Вице-чемпион серии финский ветеран Валттери Боттас занял 22-е место в личном зачёте, китаец Гуаньюй Чжоу стал 20-м.

Напомним, для чемпиона Формулы-2 Габриэла Бортолето предстоящий сезон станет дебютным в Формуле-1. Карьерой Бортолето занимается двукратный чемпион Формулы-1, трёхкратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Что касается Нико Хюлькенберга, то он перебрался в швейцарскую команду из «Хааса».