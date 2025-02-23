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В 2024 году к «Астон Мартин» присоединились 248 новых сотрудников

В 2024 году к «Астон Мартин» присоединились 248 новых сотрудников
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Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл сообщил, что в 2024 году штат команды пополнили 248 новых сотрудников.

«В прошлом году к команде присоединились 248 новых сотрудников, и именно эти люди и те, кто уже работает в команде, работая вместе, словно один организм, создадут новый великолепный болид. Такие личности, как Эдриан [Ньюи], обладают прекрасным пониманием всего автомобиля, но, именно работая вместе, мы сможем создать великолепную машину», — приводит слова Кауэлла The Race.

Напомним, с 3 марта в команде будет работать Эдриан Ньюи, в прошлом году покинувший команду «Ред Булл». Ньюи займёт в британской команде должность управляющего технического партнёра. При этом основной фокус внимания специалиста будет сосредоточен именно на машине 2026 года, первого с новым техническим регламентом в Формуле-1.

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