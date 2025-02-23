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Кауэлл: мы подготовим для Ньюи кабинет, чтобы в него поместилась чертёжная доска

Кауэлл: мы подготовим для Ньюи кабинет, чтобы в него поместилась чертёжная доска
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Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл признался, что на базе команды пока нет кабинета для Эдриана Ньюи, в который бы поместилась чертёжная доска.

«В первый день мы поговорим, как мы будем вместе работать. Когда он приедет, у нас будет новый кабинет, достаточно большой, чтобы в него поместилась чертёжная доска, так что всё будет готово. Мы рады, что Эдриан присоединился к нам, чтобы поработать над нашими гоночными машинами, над нашими методами, над инструментами, которые мы используем, и над тем, как мы все собираемся поднять наши стандарты качества до такой степени, чтобы каждый год выпускать самый быстрый болид. В этом наша цель», — приводит слова Кауэлла The Race.

Напомним, с 3 марта в команде будет работать Эдриан Ньюи, в прошлом году покинувший команду «Ред Булл». Ньюи займёт в британской команде должность управляющего технического партнёра. При этом основной фокус внимания специалиста будет сосредоточен именно на машине 2026 года, первого с новым техническим регламентом в Формуле-1.

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