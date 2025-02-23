Леклер объяснил, почему он не строит больших планов на сезон слишком рано

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему он старается не выстраивать никаких ожиданий от сезона даже на фоне результатов на предсезонных тестах.

«Я до сих пор помню 2019 год, мой первый сезон в команде, и то, как я был уверен в себе после зимних тестов, потому что всё шло хорошо. Но после первой гонки сезона я был настолько разочарован, что пообещал себе не строить никаких ожиданий в будущем», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будут выступать Леклер и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. По итогам сезона-2024 команда заняла второе место в Кубке конструкторов.