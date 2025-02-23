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Инженеры Хюлькенберга и Бортолето пришли в «Кик-Заубер» из «Феррари» и «Макларена»

Инженеры Хюлькенберга и Бортолето пришли в «Кик-Заубер» из «Феррари» и «Макларена»
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Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» определилась с составом гоночных инженеров для новобранцев команды — пилотов Нико Хюлькенберга и Габриэла Бортолето.

Как сообщает итальянская редакция Motorsport, гоночным инженером Хюлькенберга станет Стивен Петрик, в прошлом году работавший с Валттери Боттасом на Гран-при Майами и перешедший в команду из «Феррари» перед прошлым сезоном.

Что касается Габриэла Бортолето, то его гоночным инженером станет Хосе Мануэль Лопес, который пришёл в «Кик-Заубер» из «Макларена». Ранее Лопес работал перфоманс-инженером Ландо Норриса в британской команде, периодически занимая роль гоночного инженера Ландо, заменяя Уилла Джозефа. В 2024 году Лопес уже работал с Бортолето, когда получил назначение в программу развития пилотов «Макларена».

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