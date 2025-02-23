Формула-1 объявила самую красивую ливрею на сезон-2025 по версии болельщиков

18 февраля состоялась общая презентация всех 10 команд Формулы-1 в Лондоне. В рамках церемонии команды продемонстрировали ливреи, которые они будут использовать в новом сезоне Формулы-1. При этом часть команд показали вживую или на рендерах болиды 2025 года, в то время как другие ограничились демонстрацией ливрей на старой технике.

По итогам презентации пресс-служба Формулы-1 провела опрос на самую красивую ливрею среди команд Формулы-1 на сезон-2025. В опросе победила команда «Рейсинг Буллз».

Фото: Пресс-служба Формулы-1

У итальянского коллектива раскраска изменилась наиболее кардинально. Теперь машины стали преимущественно белого цвета. Больше белого стало и на автомобилях «Хааса». В «Альпин» уменьшили число неокрашенных поверхностей, ливрея стала полноценной сине-розовой. «Феррари» сохранила красный цвет, но его оттенок стал темнее, а у «Кик-Заубера» зелёный цвет стал более ярким.