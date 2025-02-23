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«Астон Мартин» представил машину на сезон-2025

«Астон Мартин» представил машину на сезон-2025
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» представила обновлённую машину на сезон-2025 Формулы-1.

Фото: Пресс-служба «Астон Мартин»

Фото: Пресс-служба «Астон Мартин»

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будут выступать двукратный чемпион мира испанский гонщик Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл. По итогам сезона-2024 команда заняла пятое место в Кубке конструкторов.

Автомобиль впервые выйдет на трассу на следующий день после презентации, 24 февраля, на автодроме в Бахрейне.

Напомним, 18 февраля британский коллектив уже показал ливрею своего нового автомобиля.

Предсезонные тесты в Бахрейне стартуют 26 февраля. Новый сезон Формулы-1 будет открыт этапом в Австралии, который пройдёт с 14 по 16 марта.

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