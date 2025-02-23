Руководитель «Астон Мартин» — о новом болиде: при создании мы учли уроки прошлого года

Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался о новом болиде команды, который британский коллектив будет использовать в сезоне-2025 Формулы-1.

«Старт нового сезона и дебют гоночной машины на трассе — это волнующе. Это кульминация огромной работы, проделанной в технологическом кампусе «Астон Мартин». Нас вдохновляет ДНК «Астон Мартин», благодаря этому мы неустанно стремимся к совершенству — как на трассе, так и вне её.

При создании этой машины мы учли уроки прошлого года. Мы сосредоточились на создании для Лэнса и Фернандо более податливого автомобиля. Мы ожидаем, что с самого начала — уже в Австралии — предстоит плотная борьба, будет непросто. Мы ставим себе реалистичные цели. Мы считаем, что способны последовательно развиваться во всех областях. Особенно в тот момент, когда мы, как и все остальные, всё ближе к изменению технического регламента в 2026 году», — сказал Кауэлл на презентации новой машины.