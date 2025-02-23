Испанский пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от сезона-2025 Формулы-1.

«В сезоне-2024 мы многому научились, и эти знания станут нашей движущей силой в 2025 году. Это последний сезон при действующем техническом регламенте, и борьба будет очень плотной. Но я знаю, что команда упорно работала на базе, чтобы удостовериться, что мы готовы. Я рад вернуться на трассу, готов помочь команде стать сильнее и продолжить наше с «Астон Мартин» путешествие», — сказал Алонсо на презентации новой машины.

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будут выступать двукратный чемпион мира испанский гонщик Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл. По итогам сезона-2024 команда заняла пятое место в Кубке конструкторов.