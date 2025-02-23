Пилот «Астон Мартин» Стролл: сезон-2025 станет ключевым для нашего прогресса

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от сезона-2025 Формулы-1.

«Все на базе приложили зимой много сил, чтобы команда прибавила в 2025-м. Мы хотим выступать на высоком уровне и продолжим учиться и в этом году. С помощью великолепной инфраструктуры и талантливейших людей мы создаём по-настоящему захватывающий проект, и 2025-й станет ключевым для нашего прогресса годом. С нетерпением жду начала сезона и возможности сесть за руль», — сказал Стролл на презентации новой машины.

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будут выступать двукратный чемпион мира испанский гонщик Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл. По итогам сезона-2024 команда заняла пятое место в Кубке конструкторов.