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Чемпион Формулы-1 1996 года лаконично отреагировал на заявление ФИА об освистывании

Чемпион Формулы-1 1996 года лаконично отреагировал на заявление ФИА об освистывании
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл отреагировал на заявление ФИА, связанное с освистыванием болельщиками четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и руководителя команды Кристиана Хорнера во время презентации в Лондоне.

«Отчитывая толпу», — написал в своих соцсетях Хилл.

Напомним, перед прошлым сезоном в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношении к одной из сотрудниц. Позже он был оправдан.

Предполагается, что это могло быть одной из причин освистывания.

Помимо «Ред Булл», недовольным возгласам толпы подвергся и логотип ФИА.

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