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Уиндзор считает ошибкой то, как «Макларен» работает с Пиастри

Уиндзор считает ошибкой то, как «Макларен» работает с Пиастри
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Авторитетный журналист Питер Уиндзор считает, что команда «Макларен» сказала Оскару Пиастри изменить стиль пилотирования, чтобы он был ближе к тому, что пропагандирует Ландо Норрис.

«Очень интересно, что я слышал о том, что в команде сказали Пиастри сменить стиль пилотирования. Но, думаю, как вы помните, я говорил о пилотировании Пиастри во второй половине года. Он, похоже, утратил чувство поворотов и, похоже, начал пилотировать машину в стиле Ландо.

Это огромная ошибка. То, что у него есть, его природная способность входить в поворот очень рано, при этом быть достаточно чувствительным к машине, чтобы справляться с недостаточной поворачиваемостью и самому входить в поворот в нужный момент, — это талант от бога.

Думаю, это огромная ошибка, что «Макларен» указывает Пиастри, что нужно пойти по пути Ландо. Больше тормозить на прямой, входить в поворот позже, раньше нажимать на газ, держать большую минимальную скорость. Это ужасно. И я надеюсь, что у Оскара хватит способностей и мозгов сказать, что он собирается делать всё по своему», — сказал Уиндзор в видео на своём YouTube-канале.

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