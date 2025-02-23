Ферстаппен не считает, что «Ред Булл» полностью сосредоточится на следующем сезоне

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что команде под силу работать сразу над двумя проектами — 2025 и 2026 годов.

«В 2021 году мы дорабатывали машину до последнего, при этом мы были хороши в сезоне-2022. Если у вас хорошая машина, хорошая база и вы при этом не делаете странных и неправильных вещей, то у вас будет хороший сезон. Со всем, что мы прошли в прошлом году, мы всё ещё можем стать чемпионами мира. Так что просто нужна хорошая база», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, в прошлом сезоне Макс Ферстаппен выиграл четвёртый подряд личный титул, однако команда по итогам сезона осталась лишь на третьей позиции в Кубке конструкторов.