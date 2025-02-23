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«Смехотворное правило». Мика Сало — о решении ФИА штрафовать за ругань

«Смехотворное правило». Мика Сало — о решении ФИА штрафовать за ругань
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Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало высказался о правилах ФИА, запрещающих ругань.

«Это смехотворное правило. Я полностью на стороне гонщиков. Формула-1 — единственный вид спорта, в котором перед пилотом постоянно находится микрофон. И когда адреналин на высочайшем уровне, когда эмоции распирают, то пилот сразу выражает их по радио. Требовать от него, чтобы он в этот момент не матерился, просто безосновательно.

Меня наверняка бы штрафовали в те времена, когда выступал я. Во время гонок пилоты и инженеры часто выражались очень резко, особенно когда на трассе что-то происходило», — приводит слова Сало Iltalehti.

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