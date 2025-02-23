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«Редко машина подходит тебе сразу же». Хэмилтон высказался об адаптации к болиду «Феррари»

«Редко машина подходит тебе сразу же». Хэмилтон высказался об адаптации к болиду «Феррари»
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Семикратный чемпион мира новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал об адаптации к новой для себя технике.

«Редко бывает такое, что, как только ты прыгаешь в машину, она сразу же тебе подходит. Например, здесь совершенно другой руль. Все настройки переключателей совершенно иные, программное обеспечение отличается. Всё совершенно иначе. Я привыкаю к машине, которая сделана совершенно не так, как та, с которой я работал в прошлом. Ощущения между болидами «Феррари» и «Мерседеса» сильно отличаются, но я не чувствую, что мне придётся менять свой стиль вождения. Я чувствую себя в машине довольно комфортно и поступательно двигаюсь вперёд, адаптируюсь», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

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