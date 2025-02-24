Журналист считает, что первая победа Феттеля положила конец карьере Ковалайнена

Известный журналист Джонатан Ноубл назвал гонку, которая фактически положила конец успешной карьере финского гонщика Хейкки Ковалайнена.

«Уитмарш защищал Ковалайнена после той гонки? Он не тот человек, который выйдет на публику и скажет прямо: «Это ужасно. Это катастрофа». Но, думаю, в глубине души я всегда считал, что именно та гонка определила будущее Ковалайнена в команде, потому что нельзя позволять себе, когда ты стартуешь с первого ряда в Монце, а твои основные соперники далеко позади, при том темпе, что у них был, проиграть гонку. Думаю, это был самый большой удар по имиджу Ковалайнена с точки зрения того, как всё развивалось дальше», — приводит слова Ноубла F1oersteer.

Напомним, ту гонку выиграл Себастьян Феттель за рулём машины «Торо Россо».