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Журналист считает, что первая победа Феттеля положила конец карьере Ковалайнена

Журналист считает, что первая победа Феттеля положила конец карьере Ковалайнена
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Известный журналист Джонатан Ноубл назвал гонку, которая фактически положила конец успешной карьере финского гонщика Хейкки Ковалайнена.

«Уитмарш защищал Ковалайнена после той гонки? Он не тот человек, который выйдет на публику и скажет прямо: «Это ужасно. Это катастрофа». Но, думаю, в глубине души я всегда считал, что именно та гонка определила будущее Ковалайнена в команде, потому что нельзя позволять себе, когда ты стартуешь с первого ряда в Монце, а твои основные соперники далеко позади, при том темпе, что у них был, проиграть гонку. Думаю, это был самый большой удар по имиджу Ковалайнена с точки зрения того, как всё развивалось дальше», — приводит слова Ноубла F1oersteer.

Напомним, ту гонку выиграл Себастьян Феттель за рулём машины «Торо Россо».

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