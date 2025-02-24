«Мне нужно совершенствоваться в каждом аспекте». Хэмилтон — о дебютном сезоне в «Феррари»

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своём настрое на предстоящий сезон Формулы-1.

«Как я решил начать этот год — мой настрой в том, чтобы совершенствоваться абсолютно во всех областях. Я такой, какой я есть, и мне просто нужно влиться в коллектив. Мне нужно совершенствоваться в каждом аспекте.

Моя физическая форма, тайм-менеджмент, то, как я взаимодействую со своими инженерами, сколько времени я провожу на базе, все эти разные вещи. И я определённо делал это, делаю это и буду продолжать делать это в стремлении достичь успеха, к которому я хочу идти», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPBlog.