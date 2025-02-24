«Впервые вижу». Эксперт передал слова Расселла о Хэмилтоне после презентации команд Ф-1

Известный эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс передал слова пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, которые тот произнёс на общей презентации всех команд Формулы-1 в преддверии старта нового сезона. Церемония недавно состоялась в Лондоне. Расселл рассказал, чем запомнился ему внешний вид бывшего товарища по команде Льюиса Хэмилтона, который в новом сезоне будет выступать за «Феррари».

«Ребята из «Мерседеса» бросились к Льюису. Джордж, Тото и Кими Антонелли подошли к нему. Он выглядел таким счастливым. После Джордж сразу подошёл к нам, чтобы пообщаться. И вот что он сказал: «Я впервые вижу Льюиса в галстуке». Он пошутил, что обычно на подобных мероприятиях ожидаешь увидеть Хэмилтона в таком наряде, что невольно думаешь: «Вау, посмотрите на Льюиса сегодня». В этот раз они с Шарлем Леклером были одеты абсолютно одинаково», — сказал Сандерс на канале ESPN в YouTube.

Главные новости дня: