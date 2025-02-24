«Поверьте мне, это очень сложно». Пьер Гасли высказался о молодых пилотах Ф-1

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о сложностях, с которыми сталкиваются молодые пилоты Формулы-1.

«Поверьте мне, новичкам в Формуле-1 очень сложно. В своё время у меня не было менеджера, который мог бы помочь, что-то посоветовать и направить. У меня была уникальная возможность, когда мне дали возможность дебютировать в Формуле-1, но в то же время никто не готовил меня к политическим играм, к тому, что происходит и что может произойти. Никто не учил меня отстаивать свои интересы: я был в одиночестве в чрезвычайно сложном мире. Но в этом было и преимущество: я очень быстро повзрослел и быстро понял, что мне нужно натянуть на себя броню, потому что иначе я бы не удержался», — приводит слова Гасли Formule1.

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