«КАМАЗ-мастер» провёл показательные выступления на льду Амура

Российская команда «КАМАЗ-мастер» провела показательные выступления на льду реки Амур в рамках Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта. Мероприятие состоялось с 22 по 23 февраля.

Почётными гостями фестиваля стали президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, советский хоккеист, олимпийский чемпион Сергей Светлов, фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, Алина Загитова, пилоты «КАМАЗ-мастер» и команда «Урал».

Фото: kamazmaster.ru

Показательный дрифт на льду показали пилот «КАМАЗ-мастер» мастер спорта международного класса Антон Шибалов, участник чемпионатов России Дмитрий Авдеев и многократный участник ралли-марафона «Шёлковый путь» китайский пилот Хоу Хуннин.

Фото: kamazmaster.ru

«Уникальный фестиваль. Прежде всего из-за географического положения. Одной ногой ты находишься в Китае, другой – на родной земле. Это позволяет почувствовать единение двух народов, двух культур. Очень приятно отметить, что наша дисциплина вызывает такой большой интерес. И этот фестиваль – настоящий праздник и демонстрация достижений спортивных и технических. Мы с удовольствием приезжаем, зная, что нас здесь ждут, нам здесь рады», — сказал Шибалов.

Фото: kamazmaster.ru

Недавно нидерландец Ханс Стейси, выступавший на «Дакаре»-2025 в зачёте классических машин, признался, что хотел бы видеть российскую команду «КАМАЗ-мастер» в нынешнем году.

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