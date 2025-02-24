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Видео: новый болид «Астон Мартин» дебютировал на трассе

Видео: новый болид «Астон Мартин» дебютировал на трассе
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» показала свежее видео с новым болидом. Автомобиль сезона 2025 года выехал на трассу на автодроме в Бахрейне.

Новый болид «Астон Мартин» дебютировал на трассе:

Напомним, в предстоящем сезоне Формулы-1 в составе гоночного коллектива из Великобритании будут выступать двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл. В прошлом сезоне «Королевских гонок» «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 94 очка. Трофей завоевал «Макларен».
Уже послезавтра, 26 февраля, в Бахрейне стартуют предсезонные тесты Формулы-1. Они будут продолжаться до 28 февраля.

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