Бывший гоночный инженер Леклера оценил его шансы на титул в Формуле-1

Хавьер Маркос Падрос, бывший гоночный инженер пилота «Феррари» Шарля Леклера, выразил уверенность, что монегаск готов к победе в чемпионате.
«Конечно, я верю, что он готов. Он был готов ещё до 2025 года. Но необходим баланс между гонщиком, машиной и командой. Это никогда не бывает просто. Если говорить о его личности, то Шарль просто обычный парень, и для меня это всегда было чем-то особенным», — приводит слова Падроса издание Pit Debrief.
Ранее Леклер объяснил, почему он старается не выстраивать никаких ожиданий от сезона даже на фоне результатов на предсезонных тестах.
Главные спортивные новости дня: