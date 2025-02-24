Спонсор «Макларена» назвал свои портовые краны в честь Норриса и Пиастри

Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World, являющийся спонсором «Макларена», назвал свои портовые краны в Лондоне в честь гонщиков команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В честь победы «Макларена» в Кубке конструкторов 2024 года мы назвали два наших новейших портовых крана в честь Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Это отражает наше общее стремление к совершенству, точности и производительности – ключевым ценностям, лежащим в основе как логистики, так и автоспорта», — говорится в сообщении DP World.

Фото: Скриншот — DP World

Фото: Скриншот — DP World

Авторитетный журналист Питер Уиндзор высказал мнение, что выбранный способ «Макларена» работать с Пиастри является ошибкой.

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