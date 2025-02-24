Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» показал первые фотографии нового болида AMR25 на трассе

«Астон Мартин» показал первые фотографии нового болида AMR25 на трассе
Комментарии

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» продемонстрировала первые фотографии нового автомобиля. Ранее болид сезона 2025 года, получивший индекс AMR25, выехал на трассу автодрома в Бахрейне.

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Напомним, в следующем сезоне «Королевских гонок» в составе «Астон Мартин» будут выступать двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и представитель Канады Лэнс Стролл. В прошлом сезоне Формулы-1 британская команда заняла пятое место в Кубке конструкторов, набрав 94 очка. Трофей завоевал другой коллектив из Великобритании — «Макларен».

С 26 по 28 февраля в Бахрейне пройдут предсезонные тесты Формулы-1.

Материалы по теме
Первый «Мерседес» после эпохи Хэмилтона — его покажут уже сегодня. Презентация — LIVE
Live
Первый «Мерседес» после эпохи Хэмилтона — его покажут уже сегодня. Презентация — LIVE

Новый болид «Астон Мартин» дебютировал на трассе:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android