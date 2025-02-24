Пилоты чемпионата мира по ралли опротестовали решение ФИА штрафовать за ругань

Участники чемпионата мира по ралли объединились в профсоюз и выпустили совместное заявление с критикой решения Международной автомобильной федерации (ФИА) штрафовать за нецензурную лексику.

«В последние месяцы наблюдается тревожное ужесточение санкций за непреднамеренные и незначительные языковые ошибки. Ситуация стала неприемлемой.

Мы твёрдо убеждены, что: разговорный стиль не может приравниваться к оскорблению или агрессии; люди, для которых язык не является родным, могут использовать понятия, не осознавая их значимости; в состоянии аффекта нельзя ожидать систематического контроля над эмоциями.

Мы ставим под сомнение обоснованность любого штрафа. Помимо этого, неоправданно большие штрафы не соответствуют среднему бюджету в ралли», — говорится в официальном заявлении.