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Пилоты чемпионата мира по ралли опротестовали решение ФИА штрафовать за ругань

Пилоты чемпионата мира по ралли опротестовали решение ФИА штрафовать за ругань
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Участники чемпионата мира по ралли объединились в профсоюз и выпустили совместное заявление с критикой решения Международной автомобильной федерации (ФИА) штрафовать за нецензурную лексику.

«В последние месяцы наблюдается тревожное ужесточение санкций за непреднамеренные и незначительные языковые ошибки. Ситуация стала неприемлемой.

Мы твёрдо убеждены, что: разговорный стиль не может приравниваться к оскорблению или агрессии; люди, для которых язык не является родным, могут использовать понятия, не осознавая их значимости; в состоянии аффекта нельзя ожидать систематического контроля над эмоциями.

Мы ставим под сомнение обоснованность любого штрафа. Помимо этого, неоправданно большие штрафы не соответствуют среднему бюджету в ралли», — говорится в официальном заявлении.

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