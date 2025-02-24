«Он уже не тот, что прежде». Вассёр высказался о Хэмилтоне

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о новичке команды семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне.

«Он уже не тот, что прежде. Льюис на 20 лет старше, чем когда мы впервые с ним работали. Все меняются, совершенствуются и развиваются. Конечно, теперь он гораздо более зрелый, более опытный и идеально вписывается в нашу команду сегодня. Это именно то, что я искал. Это идеальное сочетание для гоночного коллектива, для меня и для Шарля», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Ранее эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс передал слова Джорджа Расселла о Хэмилтоне после презентации команд Формулы-1.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: