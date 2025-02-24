Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Он уже не тот, что прежде». Вассёр высказался о Хэмилтоне

«Он уже не тот, что прежде». Вассёр высказался о Хэмилтоне
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о новичке команды семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне.

«Он уже не тот, что прежде. Льюис на 20 лет старше, чем когда мы впервые с ним работали. Все меняются, совершенствуются и развиваются. Конечно, теперь он гораздо более зрелый, более опытный и идеально вписывается в нашу команду сегодня. Это именно то, что я искал. Это идеальное сочетание для гоночного коллектива, для меня и для Шарля», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Ранее эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс передал слова Джорджа Расселла о Хэмилтоне после презентации команд Формулы-1.

Материалы по теме
«Впервые вижу». Эксперт передал слова Расселла о Хэмилтоне после презентации команд Ф-1

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android