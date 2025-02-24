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«Мерседес» представил график работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне

«Мерседес» представил график работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне
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Команда Формулы-1 «Мерседес» показала график работы гонщиков Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли на предсезонных тестах в Бахрейне. Они пройдут с 26 по 28 февраля.

Первым 26 февраля на трассе появится итальянский юниор Антонелли, а после обеда за руль W16 сядет британец Расселл. Во второй день тестов сессию начнёт уже Джордж, а Андреа сядет за руль после обеда. В третий и заключительный день первым на трассе появится вновь Антонелли, а Расселл сменит его во второй половине дня.

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Ранее эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс передал слова Джорджа Расселла о Хэмилтоне после презентации команд Формулы-1.

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