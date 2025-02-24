Хэмилтон — о переходе в «Феррари»: нахожусь именно там, где и должен быть

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что чувствует себя очень комфортно на новом месте. К итальянской команде британец присоединился по окончании сезона-2024. Ранее он выступал за «Мерседес».

«Это совершенно новая глава. Что касается предыдущих, то они были настолько хороши, насколько это возможно. Искренне верю, что нахожусь именно там, где и должен быть. Всё кажется естественным. Время было выбрано как нельзя лучше. Этот новый прилив энергии придаёт сил», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.

Ранее о Льюисе высказался руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр.

Хэмилтон подарил 3000 копий картины сотрудникам «Мерседеса»: