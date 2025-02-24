Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Формулы-1 Квят обратился к Биволу после его победы в бою с Бетербиевым

Экс-пилот Формулы-1 Квят обратился к Биволу после его победы в бою с Бетербиевым
Комментарии

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поздравил боксёра Дмитрия Бивола с победой, одержанной в поединке с Артуром Бетербиевым.

«Поздравляю, чемпион! Это был отличный бой», — написал Квят в социальных сетях под одним из сообщений Бивола.

Бивол и Бетербиев встретились в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках вечера профессионального бокса. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Поединок продолжался всю дистанцию и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов. Для спортсменов это был реванш. В первом противостоянии сильнее был Артур.

Материалы по теме
Бетербиеву и Биволу необходима трилогия. И вот почему
Бетербиеву и Биволу необходима трилогия. И вот почему

Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android