Экс-пилот Формулы-1 Квят обратился к Биволу после его победы в бою с Бетербиевым

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поздравил боксёра Дмитрия Бивола с победой, одержанной в поединке с Артуром Бетербиевым.

«Поздравляю, чемпион! Это был отличный бой», — написал Квят в социальных сетях под одним из сообщений Бивола.

Бивол и Бетербиев встретились в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках вечера профессионального бокса. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Поединок продолжался всю дистанцию и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов. Для спортсменов это был реванш. В первом противостоянии сильнее был Артур.

Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым: