«Мерседес» представил новый болид 2025 года

Команда Формулы-1 «Мерседес» представила новый болид 2025 года, получивший название W16.

Фото: Mercedes

«В 2025 году мы открываем новую захватывающую эру в истории нашей команды. Мы опираемся на наше невероятное наследие, и нам не терпится отправиться в гонки. Все сотрудники команды в Брэкли и Бриксуорте усердно работали в течение зимы. Прошлый сезон был невероятно конкурентным на трассе, и, хотя мы одержали несколько побед, мы все сосредоточены на том, чтобы бороться за победы более последовательно. В межсезонье мы добились успехов, но на каком этапе находимся, узнаем только после первой гонки в Австралии», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Фото: Mercedes

«Мерседес» стал четвёртым в Кубке конструкторов по итогам 2024 года. Джордж Расселл стал шестым в личном зачёте, Льюис Хэмилтон — седьмой. В нынешнем сезоне команду представят Расселл и новичок серии — итальянец Андреа Кими Антонелли.

Фото: Mercedes