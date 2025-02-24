Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф: Джордж Расселл доказал, что он — один из лучших и способен бороться за титул

Тото Вольф: Джордж Расселл доказал, что он — один из лучших и способен бороться за титул
,
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф обозначил цели своего коллектива на сезон-2025 после презентации болида, сказав, что Джордж Расселл способен бороться за титул.

«У нас захватывающая пара гонщиков, которая поможет добиться наших целей. Оба пилота прошли через молодёжную программу, что оправдывает нашу посвящённость поддержке и развитию талантов.

Джордж доказал, что он — один из лучших гонщиков на решётке, он способен бороться за титул чемпиона мира, если мы дадим ему машину, годящуюся для этого. Как опытный пилот он поможет возглавлять движение команды вперёд и поддерживать Кими в его развитии.

У Кими есть необходимый талант, чтобы добиться потрясающих вещей на вершине автоспорта. Но это его дебютный сезон, так что неизбежно будут взлёты и падения. Мы с нетерпением ждём этого совместного путешествия и будем помогать ему развиваться на протяжении года», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Материалы по теме
Фото
«Мерседес» представил новый болид 2025 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android