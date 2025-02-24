В «Мерседесе» назвали проблемы, которые постарались исправить при создании нового болида

Технический директор команды Формулы-1 «Мерседес» Джеймс Эллисон рассказал, какие проблемы в коллективе пытались решить при создании нового болида.

«Это уже четвёртый год для нынешнего регламента шасси, так что машины находятся в более зрелой стадии. Труднее добиться большого отыгрыша времени, но мы концентрировались на том, чтобы внести улучшения в областях, которые нас сдерживали в прошлом году.

Нашей основной целью было справиться с лёгким нежеланием W15 поворачивать в медленных поворотах, а также с отсутствием баланса в температуре шин, из-за чего машина была нестабильна от сессии к сессии. Мы довольны прогрессом по ходу зимы и с нетерпением ждём возможности выяснить, где мы находимся по сравнению с остальными», — приводит слова Эллисона пресс-служба команды.