Ален Прост и Жан Алези поделились забавной историей о выступлениях за «Феррари»

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост и его бывший напарник по «Феррари» Жан Алези вступили в забавный диалог в эфире программы на канале Canal+ в честь 70-летия французского легендарного гонщика.

Фрагмент был опубликован Canal+ в социальной сети Х (ранее Twitter), где оба пилота поделились воспоминаниями об их совместных выступлениях за «Феррари» в 1991 году. Алези на начало того сезона было 26, а Просту — 36.

«Когда я перешёл из «Тиррелла», я очень быстро продемонстрировал свои способности и темп на трассе. И тогда я сказал про себя: «Ален, скоро ты увидишь, как я отправлю тебя на пенсию». Но мне никак не удавалось одержать верх над ним в квалификации. А самое главное — тогда у нас использовались квалификационные шины. Так что именно они и обозначали наши пределы. И я не мог его победить, очень злился», — сказал Алези.

«В начале сезона Жан сказал: «Я тебе покажу!» Услышать это было очень забавно. Он произнёс: «Ты увидишь, я покажу тебе мастер-класс в квалификациях». Я ответил: «Хорошо, каждый раз, когда я буду впереди тебя в квалификации, запомни: я буду показывать тебе на свой нос».

Это было сказано, потому что он всегда смеялся над моим носом. Я выходил из машины и показывал на свой нос перед всеми — потому что инженеры знали об этом и ждали, когда я сделаю знак с носом. Действительно, это очень разряжало атмосферу», — ответил Прост.