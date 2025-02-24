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Чемпион MotoGP Хорхе Мартин пропустит первый этап сезона из-за нового перелома

Чемпион MotoGP Хорхе Мартин пропустит первый этап сезона из-за нового перелома
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27-летний испанский мотогонщик команды «Априлья» Хорхе Мартин, известный по прозвищу Мартинатор, и действующий чемпион MotoGP пропустит первый этап серии Гран-при Тайланда из-за полученной травмы на тренировке, сообщило издание Motorsport.

«Предполагается, что Мартин сломал левую руку в понедельник, всего за несколько дней до того, как он должен был принять участие в стартовом этапе сезона в Бурираме. Во вторник ему предстоит операция», — говорится в статье.

Испанец уже восстанавливался после травм, которые он получил во время падения в день открытия предсезонных тестов в Сепанге в начале февраля. Тогда у него были переломы правой руки и левой ноги.

Проведя 24 часа под наблюдением в связи с тяжёлым ударом по голове, Мартин отправился в Барселону, где 7 февраля доктор Ксавьер Мир прооперировал его.

Гран-при Таиланда пройдёт с 1 по 2 марта.

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