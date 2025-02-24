Антонелли — о работе с Расселлом: Джордж — невероятно сильный гонщик

18-летний итальянский автогонщик Формулы-1, готовящийся к дебюту за «Мерседес», Андреа Кими Антонелли высказался о предстоящем сезоне и работе с напарником — Джорджем Расселлом.

«Предвкушаю свой дебютный сезон в Формуле-1. Это отличная возможность, и я благодарен каждому в «Мерседесе» за их веру в меня. Я упорно трудился зимой, чтобы быть максимально готовым, и не могу дождаться начала.

Сконцентрируюсь на том, чтобы учиться, быть стабильным и делать свою работу для команды максимально хорошо. С нетерпением жду работы с Джорджем, мы уже хорошо поладили. Здорово иметь поддержку со стороны кого-то, кто тоже прошёл молодёжную программу. Он невероятно сильный гонщик. Думаю, вместе мы станем отличным дуэтом», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.