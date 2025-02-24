Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл — о своей форме: 2024-й был для меня сильнейшим в Формуле-1

Джордж Расселл — о своей форме: 2024-й был для меня сильнейшим в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Джордж Расселл высказался по поводу своей формы и напарника Андреа Кими Антонелли.

«Считаю, что прошлый год был для меня сильнейшим в Ф-1. Наступающий сезон станет для меня седьмым и четвёртым — в заводской команде «Мерседеса». Я упорно работаю, чтобы прибавлять от года к году. Мы как команда невероятно мотивированы прибавить по сравнению с прошлым сезоном. На базах в Брэкли и Бриксуорте чувствуется энергия, а я стремлюсь вернуться на трассу.

Захватывающе, что у меня новый напарник в этом году в лице Кими. Он невероятно быстр, и я думаю, что у нас будет отличное партнёрство. Да, ему нужно будет многому научиться в свой первый сезон, но я с нетерпением жду возможности помочь ему сделать это и работать вместе, чтобы двигать команду вперёд», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

Материалы по теме
Антонелли — о работе с Расселлом: Джордж — невероятно сильный гонщик
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android