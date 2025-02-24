Джордж Расселл — о своей форме: 2024-й был для меня сильнейшим в Формуле-1

Британский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Джордж Расселл высказался по поводу своей формы и напарника Андреа Кими Антонелли.

«Считаю, что прошлый год был для меня сильнейшим в Ф-1. Наступающий сезон станет для меня седьмым и четвёртым — в заводской команде «Мерседеса». Я упорно работаю, чтобы прибавлять от года к году. Мы как команда невероятно мотивированы прибавить по сравнению с прошлым сезоном. На базах в Брэкли и Бриксуорте чувствуется энергия, а я стремлюсь вернуться на трассу.

Захватывающе, что у меня новый напарник в этом году в лице Кими. Он невероятно быстр, и я думаю, что у нас будет отличное партнёрство. Да, ему нужно будет многому научиться в свой первый сезон, но я с нетерпением жду возможности помочь ему сделать это и работать вместе, чтобы двигать команду вперёд», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.