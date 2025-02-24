Пьер Гасли описал свои впечатления от нового болида «Альпин»

Французский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Альпин», Пьер Гасли описал свои впечатления от нового болида А525, который 24 февраля дебютировал на трассе в Бахрейне.

«Это прекрасное чувство — вернуться на трассу и впервые сесть за руль A525. Поздравляем всех, кто внёс свой вклад в создание этого автомобиля, и всех, кто проделал тяжёлую работу по подготовке к этому сезону. Это всего лишь пробный заезд, ограниченный по времени, так что нельзя сказать, что мы используем машину в полную силу.

Но поначалу ощущения были приятными, и я просто с нетерпением жду возможности приступить к работе и как следует проехать официальные предсезонные тесты позже на этой неделе. Должен сказать, что новые цвета выглядят действительно круто, поэтому я надеюсь, что всем понравится видеть A525 в действии», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.