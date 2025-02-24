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Все шлемы пилотов Формулы-1 на сезон-2025

Все шлемы пилотов Формулы-1 на сезон-2025
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в социальных сетях изображение, на котором представлены все шлемы пилотов «Королевских гонок» на сезон 2025 года.

Фото: Формула-1

Состав команд Формулы-1 в сезоне-2025:

1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри
2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон
3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон
4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли
5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл
6. «Альпин» — Пьер Гасли и Джек Дуэн
7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман
8. «Рейсинг Буллз» — Юки Цунода и Исак Хаджар
9. «Уильямс» — Александер Албон и Карлос Сайнс
10. «Кик-Заубер» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето

Предсезонные тесты в Бахрейне стартуют 26 февраля. Новый сезон Формулы-1 будет открыт этапом в Австралии, который пройдёт с 14 по 16 марта.

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