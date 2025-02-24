Все шлемы пилотов Формулы-1 на сезон-2025

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в социальных сетях изображение, на котором представлены все шлемы пилотов «Королевских гонок» на сезон 2025 года.

Фото: Формула-1

Состав команд Формулы-1 в сезоне-2025:

1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри

2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон

3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон

4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли

5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл

6. «Альпин» — Пьер Гасли и Джек Дуэн

7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман

8. «Рейсинг Буллз» — Юки Цунода и Исак Хаджар

9. «Уильямс» — Александер Албон и Карлос Сайнс

10. «Кик-Заубер» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето

Предсезонные тесты в Бахрейне стартуют 26 февраля. Новый сезон Формулы-1 будет открыт этапом в Австралии, который пройдёт с 14 по 16 марта.