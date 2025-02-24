Технический директор «Мерседеса» сделал прогноз на сезон-2025 Формулы-1

Технический директор команды Формулы-1 «Мерседес» Джеймс Эллисон поделился своим прогнозом и ожиданиями от сезона 2025 года.

«Борьба в чемпионате будет жесточайшей с самого начала. На таком этапе регламента машины очень близки в плане скорости. Будут разные победители, и возможно, что мы увидим на вершине подиума даже больше команд-победительниц, чем четыре в прошлом сезоне», — приводит слова Эллисона пресс-служба команды.

Напомним, предсезонные тесты в Бахрейне стартуют 26 февраля. Новый сезон Формулы-1 будет открыт этапом в Австралии, который пройдёт с 14 по 16 марта.

Ранее британский гонщик «Королевских гонок», выступающий за команду «Мерседес», Джордж Расселл высказался по поводу формы — своей и напарника Андреа Кими Антонелли.