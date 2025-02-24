Гонщик программы «Ред Булл» рассказал, как мог вернуться в Формулу-1 в «Торо Россо»

36-летний швейцарский гонщик Себастьен Буэми, выступавший в Формуле-1 и являющийся участником Формулы-Е и четырёхкратным чемпионом гонок на выносливость (WEC) и «24 часов Ле-Мана», рассказал, как мог вернуться в «Королевские гонки» в 2019 году.

«У нас был разговор с Кристианом Хорнером и доктором Марко в 2018 году. Но для меня это не имело смысла, потому что у меня были хорошие контракты в Формуле-E и с «Тойотой». У меня был бы шанс снова выступать за «Торо Россо». Но для меня было лучше продолжить свой путь, чем возвращаться в Формулу-1.

Я думаю, что «Ред Булл» и доктор Марко многое сделали для меня. И я очень благодарен им за предоставленные шансы и возможности. Конечно, в то время я не совсем понимал это решение — я бы с удовольствием сел за руль «Ред Булл». Но это было не моё решение, и мне пришлось с этим смириться.

Эти решения нелегко понять, однако в то время я оставался в «Ред Булл» в качестве резервного пилота. Просто нужно принять это и немедленно снова подумать о своём будущем», — приводит слова Буэми издание Racingnews365.

Буэми выступал за «Торо Россо» с 2009 по 2011 год, затем выполняя функции резервного гонщика в «Ред Булл».