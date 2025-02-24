Видео дебюта нового болида «Альпин» на трассе

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альпин» опубликовала видеоролик своего нового болида A525, проходящего круги на трассе в Бахрейне.

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будут выступать французский пилот Пьер Гасли и очередной новичок Формулы-1 австралиец Джек Дуэн. По итогам сезона-2024 команда заняла шестое место в Кубке конструкторов.

Предсезонные тесты в Бахрейне стартуют 26 февраля. Новый сезон Формулы-1 будет открыт этапом в Австралии, который пройдёт с 14 по 16 марта.

Ранее пресс-служба Формулы-1 опубликовала в социальных сетях изображение, на котором представлены все шлемы пилотов «Королевских гонок» на сезон 2025 года.