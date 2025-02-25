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В «Рейсинг Буллз» рассказали, как проходит адаптация новичков к коллективу

В «Рейсинг Буллз» рассказали, как проходит адаптация новичков к коллективу
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Технический директор «Рейсинг Буллз» Джоди Эггинтон рассказал, как в команде проходит адаптация новых пилотов на примере Исака Хаджара.

«Когда молодые пилоты становятся новичками в Формуле-1, то они всё ещё развиваются, и вы должны иметь это в виду. Вы хотите дать им болид, который, с точки зрения Формулы-1, удобен в использовании, поэтому машина, которая стабильна в своём поведении, не вызывает удивления ни у вас, ни у пилота.

Тот гонщик, у которого есть хорошее время для поиска подходящих настроек, обладает преимуществом. И это важно для команды, чтобы мы могли вместе с ними понять, чего они хотят от машины. Им предстоит пытаться освоить «Формулу-1», особенно в начале сезона и в предсезонную подготовку, на непоследовательной или ненадёжной машине сложно, поэтому нужно предоставить им платформу, которую они смогут понять.

Мы работаем на симуляторе в фоновом режиме, так что параллельно они осваиваются там. Они также должны научиться давать хорошую обратную связь и понимать, что важно. Если бы мне пришлось выбирать, что нужно молодому водителю, — это стабильная машина, в которой он сможет обрести уверенность. Мы стараемся сделать процесс обучения максимально удобным для пилотов, чтобы они могли познавать новые навыки как можно быстрее, с минимальным риском и путаницей», — приводит слова Эггинтона издание GPblog.

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