Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

BMW представила эксклюзивную M4 CS в честь 46-летия Валентино Росси

BMW представила эксклюзивную M4 CS в честь 46-летия Валентино Росси
BMW M4 CS Edition VR46
Аудио-версия:
Комментарии

Компания BMW представила эксклюзивную версию купе M4 CS — BMW M4 CS Edition VR46, посвящённую 46-летию легендарного Валентино Росси, который девять раз становился чемпионом мира по мотогонкам. Итальянец, напомним, продолжил карьеру и теперь представляет BMW в гонках на выносливость.

BMW M4 CS Edition VR46 в исполнении Sport

BMW M4 CS Edition VR46 в исполнении Sport

Фото: BMW

Росси лично участвовал в разработке модели, которая будет доступна в двух вариантах — Sport и Style. Причём каждое исполнение будет выпущено тиражом в 46 экземпляров — в честь даты и номера, под которым традиционно выступал Доктор.

BMW M4 CS Edition VR46 в исполнении Style

BMW M4 CS Edition VR46 в исполнении Style

Фото: BMW

«Нет другого бренда, в котором автоспорт был бы так же глубоко укоренён, как у BMW M. Я горжусь быть заводским пилотом BMW M и разделять эту страсть, И, конечно, я горжусь тем, что теперь есть издание VR46, в создании которого я был вовлечён с самого начала. Будет круто увидеть эту машину на дороге или на гоночной трассе», — сказал Росси.

Интерьер BMW M4 CS Edition VR46

Интерьер BMW M4 CS Edition VR46

Фото: BMW

Под капотом у BMW M4 CS Edition VR46 штатный для M4 CS 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 405 кВт (550 л. с.). До 100 км/ч купе разгоняется за 3,4 секунды, а за 11,1 достигает отметки в 200 км/ч. Максимальная скорость новинки ограничена электроникой на уровне 302 км/ч.

Логотипы Валентино Росси на креслах

Логотипы Валентино Росси на креслах

Фото: BMW

От стандартной версии издание VR46 отличают уникальные цвета кузова, а также элементы отделки и интерьера, посвящённые Росси. В BMW обещают каждому покупателю возможность встретиться с легендарным мотогонщиком на его ранчо в Италии, а также урок по программе BMW M Driving Experience на трассе «Мизано».

Материалы по теме
Фото
Представлены суперкары в честь победы «Макларена» в Кубке конструкторов Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android