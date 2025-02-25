BMW представила эксклюзивную M4 CS в честь 46-летия Валентино Росси

Компания BMW представила эксклюзивную версию купе M4 CS — BMW M4 CS Edition VR46, посвящённую 46-летию легендарного Валентино Росси, который девять раз становился чемпионом мира по мотогонкам. Итальянец, напомним, продолжил карьеру и теперь представляет BMW в гонках на выносливость.

BMW M4 CS Edition VR46 в исполнении Sport Фото: BMW

Росси лично участвовал в разработке модели, которая будет доступна в двух вариантах — Sport и Style. Причём каждое исполнение будет выпущено тиражом в 46 экземпляров — в честь даты и номера, под которым традиционно выступал Доктор.

BMW M4 CS Edition VR46 в исполнении Style Фото: BMW

«Нет другого бренда, в котором автоспорт был бы так же глубоко укоренён, как у BMW M. Я горжусь быть заводским пилотом BMW M и разделять эту страсть, И, конечно, я горжусь тем, что теперь есть издание VR46, в создании которого я был вовлечён с самого начала. Будет круто увидеть эту машину на дороге или на гоночной трассе», — сказал Росси.

Интерьер BMW M4 CS Edition VR46 Фото: BMW

Под капотом у BMW M4 CS Edition VR46 штатный для M4 CS 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 405 кВт (550 л. с.). До 100 км/ч купе разгоняется за 3,4 секунды, а за 11,1 достигает отметки в 200 км/ч. Максимальная скорость новинки ограничена электроникой на уровне 302 км/ч.

Логотипы Валентино Росси на креслах Фото: BMW

От стандартной версии издание VR46 отличают уникальные цвета кузова, а также элементы отделки и интерьера, посвящённые Росси. В BMW обещают каждому покупателю возможность встретиться с легендарным мотогонщиком на его ранчо в Италии, а также урок по программе BMW M Driving Experience на трассе «Мизано».