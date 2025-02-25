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«Он может стать суперзвездой». Комментатор IndyCar — о Роберте Шварцмане

«Он может стать суперзвездой». Комментатор IndyCar — о Роберте Шварцмане
Роберт Шварцман на тестах IndyCar
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Комментатор Уилл Бакстон, который известен работой в паддоке Формулы-1, но со следующего сезона будет освещать гонки IndyCar, высказался о предстоящем дебюте Роберта Шварцмана в американской серии. После сезона в гонках на выносливость российско-израильский пилот, известный победами в Формуле-2, возвращается в команду Prema и станет её пилотом в американском «формульном» первенстве.

«Роберт Шварцман, как и Каллум Айлотт, — выходец из молодёжной программы «Феррари», — сказал в превью сезона-2025 на официальном YouTube-канале IndyCar Бакстон. — Парень известен своим мастерством. Считаю, что он вполне может стать суперзвездой IndyCar. Дайте ему шанс — и он ухватится за него обеими руками».

Каллум Айлотт, Ромен Грожан и Роберт Шварцман

Каллум Айлотт, Ромен Грожан и Роберт Шварцман

Фото: Prema Racing

Отметим, что для Prema предстоящий сезон тоже станет в IndyCar первым, при этом лидером команды будет считаться Айлотт, у которого за плечами два полных сезона в этой серии. Каллум выступал за Juncos Hollinger Racing, а кроме того трижды садился за руль Arrow McLaren в сезоне-2024, однако выше пятого места на финише за всё это время подняться так и не смог. Кроме того, в роли запасного гонщика Prema предстоящий сезон проведёт экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан.

Сезон IndyCar по традиции открывает уличный Гран-при Сент-Питерсберга, который пройдёт 2 марта.

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