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Льюис Хэмилтон стал послом бренда спортивной одежды

Льюис Хэмилтон стал послом бренда спортивной одежды
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал послом бренда спортивной одежды Lululemon. Об этом информирует пресс-служба компании.

«Льюис известен своими беспрецедентными достижениями на трассе: он одержал наибольшее количество побед в Гран-при, завоёвывал подиумы и поулы и взял семь чемпионских титулов. Помимо своего гоночного мастерства, Льюис стал лидером в области стиля, получив признание за смелые решения в области моды и влияя на мир дизайна. Он неустанно выступает за многообразие, равноправие и инклюзивность в автоспорте и за его пределами, а также за социальную справедливость во всём мире», — говорится в сообщении Lululemon.

Фото: lululemon

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