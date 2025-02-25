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Чандхок назвал двух пилотов, которых на месте «Ред Булл» взял бы вместо Переса

Чандхок назвал двух пилотов, которых на месте «Ред Булл» взял бы вместо Переса
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о решении австрийской команды «Ред Булл» назначить Лиама Лоусона на должность боевого пилота вместо Серхио Переса.

«Тот факт, что «Ред Булл» уволил Серхио Переса, заставляет меня ещё больше задуматься, почему они с самого начала не подписали контракт с Карлосом Сайнсом. Конечно, его отец и Йос Ферстаппен не ладили, когда пилоты выступали в «Торо Россо», но это было десять лет назад, и, давайте будем честны, сейчас Кристиан Хорнер и Йос Ферстаппен не лучшие друзья. Также я бы даже ожидал, что следующим в очереди будет более опытный Александер Албон, поскольку «Ред Булл» по-прежнему имеет с ним историческую связь», — приводит слова Чандхока F1oversteer со ссылкой на Autosport.

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