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Эксперт назвал условие, при котором Леклер сможет побеждать Хэмилтона в «Феррари»

Эксперт назвал условие, при котором Леклер сможет побеждать Хэмилтона в «Феррари»
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Известный эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс поделился мнением о предстоящем соперничестве между пилотами Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном в «Феррари».

«Во время летнего перерыва они внесли множество изменений и к концу года обнаружили, что впервые за долгое время у них есть машина, на которой можно уверенно выступать в субботу, но ещё увереннее – в воскресенье. Всегда было наоборот. Так что, если Шарль будет хорошо выступать в квалификациях, а машина будет позволять рассчитывать на победу в воскресенье, у него будет отличная позиция. Если он победит Льюиса в квалификации, то окажется в выгодном положении», — сказал Сандерс на канале Formula Fantasy Hub — An F1 Fantasy Channel в YouTube.

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