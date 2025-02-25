Эксперт назвал условие, при котором Леклер сможет побеждать Хэмилтона в «Феррари»

Известный эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс поделился мнением о предстоящем соперничестве между пилотами Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном в «Феррари».

«Во время летнего перерыва они внесли множество изменений и к концу года обнаружили, что впервые за долгое время у них есть машина, на которой можно уверенно выступать в субботу, но ещё увереннее – в воскресенье. Всегда было наоборот. Так что, если Шарль будет хорошо выступать в квалификациях, а машина будет позволять рассчитывать на победу в воскресенье, у него будет отличная позиция. Если он победит Льюиса в квалификации, то окажется в выгодном положении», — сказал Сандерс на канале Formula Fantasy Hub — An F1 Fantasy Channel в YouTube.

Материалы по теме Бывший гоночный инженер Леклера оценил его шансы на титул в Формуле-1

Главные новости дня: