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Фото: «Ред Булл» представил болид на новый сезон

Фото: «Ред Булл» представил болид на новый сезон
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» показала фото автомобиля на следующий сезон. Снимками поделилась пресс-служба гоночного коллектива. Машина получила индекс RB21.

Фото: Red Bull Content Pool

Фото: Red Bull Content Pool

Фото: Red Bull Content Pool

Сегодня, 25 февраля, RB21 впервые выйдет на трассу в Бахрейне. В новом сезоне боевыми гонщиками команды будут нидерландец Макс Ферстаппен и представитель Новой Зеландии Лиам Лоусон.

В прошлом сезоне «Королевских гонок» австрийская команда заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 589 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Великобритании «Макларен».

Ранее экс-гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок назвал двух пилотов, которых на месте «Ред Булл» взял бы вместо Серхио Переса.

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