Стало известно, какие комплекты шин возьмут команды Ф-1 на тестах в Бахрейне

Формула-1 опубликовала комплекты шин, которые будут использованы командами на предсезонных тестах, запланированных на 26-28 февраля в Бахрейне.
Выбранные составы шин команд Ф-1 на тестах в Бахрейне:
«Макларен» — C1, C2, C3 и C4;
«Феррари» — C1, C2, C3, C4, C5 и C6;
«Ред Булл» — C1, C2, C3 и C4;
«Мерседес» — C1, C2, C3 и C4;
«Астон Мартин» — C1, C2, C3 и промежуточные;
«Альпин» — C1, C2 и C3;
«Хаас» — C1, C2, C3, C4, промежуточные и дождевые;
«Рэйсинг Булл» — C1, C2, C3 и C4;
«Уильямс» — C1, C2, C3, C4, C5 и C6;
«Кик-Заубер» — C1, C2, C3 и C4.
Ранее «Мерседес» представил график работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне.
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