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«Есть сомнения». Даннер оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари»

«Есть сомнения». Даннер оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер поделился мнением о перспективах британского гонщика Льюиса Хэмилтона в итальянской команде «Феррари».

«У меня есть сомнения в том, что это сработает, потому что такого преимущества, какое было у «Мерседеса», если вспомнить начало гибридной эры, у него не будет в «Феррари». Это означает, что у него будет довольно напряжённая борьба не только с Леклером, но и со всеми остальными. Именно поэтому я не думаю, что это будет прогулка по парку, как победа Шумахера в «Феррари», — сказал Даннер на канале Motorsport-Magazin в YouTube.

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